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Британія ввела санкції проти 5 представників силових структур РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 10:35

Британія у п’ятницю ввела санкції проти 5 представників російських силових структур, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну. 

Про це йдеться у заяві британської влади у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Британія оголосила, внесла до списку санкцій у зв’язку з порушенням прав людини Андрэя Тішеніна, співробітника ФСБ Росії в Криму, та Артура Шамбазова, старшого оперуповноваженого в АРК Крим. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

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Крім того, під санкцій потрапив Валентин Опарін, майор юстиції, та Олег Ткаченко, керівник відділу прокуратури Ростовської області. Вони обоє перешкоджали розгляду скарг щодо катувань, а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень.

Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна, командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Британія включила до свого санкційного списку також молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови, що втік з країни, Влада Плахотнюка. 

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Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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