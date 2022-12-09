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Британія ввела санкції проти 5 представників силових структур РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 11:35

Британія у п’ятницю ввела санкції проти 5 представників російських силових структур, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну. 

Про це йдеться у заяві британської влади у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Британія оголосила, внесла до списку санкцій у зв’язку з порушенням прав людини Андрэя Тішеніна, співробітника ФСБ Росії в Криму, та Артура Шамбазова, старшого оперуповноваженого в АРК Крим. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Крім того, під санкцій потрапив Валентин Опарін, майор юстиції, та Олег Ткаченко, керівник відділу прокуратури Ростовської області. Вони обоє перешкоджали розгляду скарг щодо катувань, а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень.

Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна, командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Британія включила до свого санкційного списку також молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови, що втік з країни, Влада Плахотнюка. 

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Теми: Велика БританіяРосіясанкції
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