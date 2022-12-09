СБУ затримала "енергетика", який перенаправив світло військовим Росії

СБУ затримала "енергетика", який відключив від електропостачання райцентр на Донеччині, щоб перенаправити світло окупаційній "адміністрації", військовим базам та складам із зброєю РФ.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією слідства, житель деокупованого Лимана підтримав росіян під час тимчасової окупації. За це його призначили керівником "РЕС Краснолиманського район", яке підпорядковувалось так званому "міністерству вугілля та енергетики", створеному бойовиками Донеччини.

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На цій посаді чоловік "від’єднав" районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ. Він також співпрацював з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки, щоб провести технічні заходи та набрати "штат".

Таким чином російським окупантам вдалося забезпечити електропостачання до своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєприпасами. Після звільнення Лимана чоловік намагався втекти з міста, однак його затримали співробітники СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.