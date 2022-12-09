Організатори путчу в Німеччині мали список "ворогів": там журналісти, топ-політики і глава МЗС

У підозрюваного, що належав до групи заколотників, які планували державний переворот у Німеччині, знайшли список "ворогів", до якого увійшли високопоставлені політики та журналісти

Про це пише видання TAZ, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, у списку були 18 імен. Серед них семеро депутатів Бундестагу, яких Федеральне управління кримінальної поліції повідомило про це в середу вранці.

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Згідно з інформацією, до списку увійшли міністр закордонних справ Анналена Бербок, голова СДПН Саскія Ескен, генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт, лідер партії ХДС і парламентської фракції партії Фрідріх Мерц, колишній кандидат у канцелри, топ-політик ХДС Армін Лашет.

Лідер СДПН Саскія Ескен у відповідь на оприлюднену інформацію заявила, що "ми не повинні недооцінювати небезпеку, яку представляють насильницькі "рейхсбюргери". "Ці люди не просто фантазують про теорії змови. У них були конкретні плани, які вони були готові реалізувати", - сказала Ескен.

Згідно з розслідуванням генерального прокурора, деякі з підозрюваних планували проникнути до німецького Бундестагу з невеликою озброєною групою, щоб захопити присутніх там членів федерального уряду та депутатів.

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Згідно з оцінкою ризику, проведеною Управлінням федеральної кримінальної поліції для парламенту, на сьогодні загрози для людей, чиї імена фігурують у списку, немає.

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб. Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.