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У Німеччині словом року обрали фразу Шольца про війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 13:40
олаф шольц, Getty Images

Товариство німецької мови, яке обирає слово року, визнало Zeitenwende словом року у німецькій мові - канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував його у контексті війни Росії проти України.

Про це йдеться на сайті товариства у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент". 

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту".  У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом", - йдеться у поясненні товариства. 

Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".

"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це - спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, - просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - пояснює товариство.

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Теми: НімеччинаШольцУкраїнавійна
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