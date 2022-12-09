Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід після протестів в Білорусі у 2020 році хотів почати війну на Донбасі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви до неї (Захід до війни - ред.) готувалися. А найближчим часом ми оприлюднимо ці факти, як вони (західні країни - ред.) мали після заколоту 2020 року в Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон зі Смоленською областю, НАТО з військами захоплять у нас владу, почати війну з Росією з Донбасу.

Причиною мало послужити те, що Росія захопила чужі території. Звідти мала початися війна 2021-2022 року. Росія спрацювала на випередження".

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