Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 грудня 2022, 13:02
Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі
Лукашенко, фото: РИА Новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід після протестів в Білорусі у 2020 році хотів почати війну на Донбасі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви до неї (Захід до війни - ред.) готувалися. А найближчим часом ми оприлюднимо ці факти, як вони (західні країни - ред.) мали після заколоту 2020 року в Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон зі Смоленською областю, НАТО з військами захоплять у нас владу, почати війну з Росією з Донбасу.

Реклама:

Причиною мало послужити те, що Росія захопила чужі території. Звідти мала початися війна 2021-2022 року. Росія спрацювала на випередження".

Передісторія: 

  • Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко виправдовував дії російського диктатора Володимира Путіна. 
  • Зокрема, Лукашенко заявив, що Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі.
  • Лукашенко обіцяв показати карту із планом нападу на 4 позиції у Білорусі, але так і досі дані не оприлюднив. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: