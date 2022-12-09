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Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 грудня 2022, 14:02
Лукашенко, фото: РИА Новости

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід після протестів в Білорусі у 2020 році хотів почати війну на Донбасі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви до неї (Захід до війни - ред.) готувалися. А найближчим часом ми оприлюднимо ці факти, як вони (західні країни - ред.) мали після заколоту 2020 року в Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон зі Смоленською областю, НАТО з військами захоплять у нас владу, почати війну з Росією з Донбасу.

Причиною мало послужити те, що Росія захопила чужі території. Звідти мала початися війна 2021-2022 року. Росія спрацювала на випередження".

Передісторія: 

  • Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко виправдовував дії російського диктатора Володимира Путіна. 
  • Зокрема, Лукашенко заявив, що Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі.
  • Лукашенко обіцяв показати карту із планом нападу на 4 позиції у Білорусі, але так і досі дані не оприлюднив. 

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнаНАТО
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