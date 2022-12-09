Лукашенку примарилось, що НАТО хотіло захопити Білорусь і почати війну на Донбасі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захід після протестів в Білорусі у 2020 році хотів почати війну на Донбасі.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ви до неї (Захід до війни - ред.) готувалися. А найближчим часом ми оприлюднимо ці факти, як вони (західні країни - ред.) мали після заколоту 2020 року в Білорусі, якщо складеться ситуація і вийдуть на кордон зі Смоленською областю, НАТО з військами захоплять у нас владу, почати війну з Росією з Донбасу.

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Причиною мало послужити те, що Росія захопила чужі території. Звідти мала початися війна 2021-2022 року. Росія спрацювала на випередження".

Передісторія:

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко виправдовував дії російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, Лукашенко заявив, що Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі.

Лукашенко обіцяв показати карту із планом нападу на 4 позиції у Білорусі, але так і досі дані не оприлюднив.