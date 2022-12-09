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В Росії горить комбінат, що виробляє шини для військової техніки

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 13:03
В Росії горить комбінат, що виробляє шини для військової техніки
Фото ілюстративне

В Російському Барнаулі загорівся Алтайський шинний комбінат, який, зокрема, виготовляє шини для авіа- та військової техніки.

Джерело: російське видання "Коммерсант", Прокуратура Алтайського краю

Деталі: Пожежа розпочалася близько 5 ранку. О 10 місцеві пожежники заявили, що локалізували на площі 1 тис. кв. м. Гасіння ускладнено низькою температурою і сильним задимленням.

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У ліквідації пожежі взяли участь 110 осіб і 33 одиниці техніки.

Під час пожежі з будівлі комбінату врятували трьох осіб, вони не постраждали. Про загиблих не повідомляють.

Місцева прокуратура вже проводить перевірку і намагається встановити причини пожежі.

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Теми: арміяРосія
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