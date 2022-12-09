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Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про Бучу

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 14:21
Фото: РИА Новости

Російського опозиційного політика Іллю Яшина в РФ Міщанський суд в Москві засудив до 8 з половиною років колонії загального режиму.

Джерело: Meduza

Деталі: Яшина засудили за звинуваченням у розповсюдженню "фейків" про російську армію.

Також суд заборонив йому після відбуття покарання протягом чотирьох років користуватися інтернетом. Державний обвинувач вимагав засудити політика до дев'яти років колонії.

Справу проти Яшина порушили через стрім, у якому він розповідав про вбивство мирних жителів у Бучі в Київській області під час російської окупації.

За версією обвинувачення, політик поширював "завідомо неправдиву інформацію" з "мотивів політичної ненависті", хоча "знав", що Росія вживає заходів "із підтримання миру і безпеки".

Яшина відправили під арешт у справі про "фейки" в середині липня. Він своєї провини в суді не визнав.

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Теми: Росіяармія
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