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Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про Бучу

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 13:21
Російського опозиціонера Яшина засудили до 8,5 років колонії за стрім про Бучу
Фото: РИА Новости

Російського опозиційного політика Іллю Яшина в РФ Міщанський суд в Москві засудив до 8 з половиною років колонії загального режиму.

Джерело: Meduza

Деталі: Яшина засудили за звинуваченням у розповсюдженню "фейків" про російську армію.

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Також суд заборонив йому після відбуття покарання протягом чотирьох років користуватися інтернетом. Державний обвинувач вимагав засудити політика до дев'яти років колонії.

Справу проти Яшина порушили через стрім, у якому він розповідав про вбивство мирних жителів у Бучі в Київській області під час російської окупації.

За версією обвинувачення, політик поширював "завідомо неправдиву інформацію" з "мотивів політичної ненависті", хоча "знав", що Росія вживає заходів "із підтримання миру і безпеки".

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Яшина відправили під арешт у справі про "фейки" в середині липня. Він своєї провини в суді не визнав.

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Теми: Росіяармія
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