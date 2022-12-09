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"Хоче бути в тренді": Лукашенко обурився заявою Меркель на підтримку України

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 14:03
Хоче бути в тренді: Лукашенко обурився заявою Меркель на підтримку України
Олександр Лукашенко на саміті ЄАЕС 9 грудня, скрін з відео "Пул первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на нещодавню заяву ексканцлерки Ангели Меркель, що Мінські угоди дали змогу Україні стати сильнішою і краще захистити себе від Росії.

Джерело: підконтрольний Лукашенку Telegram-канал "Пул первого" 

Пряма мова: "Якби це так було б, як вона каже – це огидно. Але це не так. І це насправді… це не просто огидно. Це бридко. Я також цього не очікував. Президент Росії про це сказав: він не очікував такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дрібно, бридко. Вона хоче бути у тренді".

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Деталі: На думку самопроголошеного президента, Меркель зробила таку заяву, бо не хоче, щоб її звинувачували у чомусь на тлі сьогоднішніх подій в Україні.

Передісторія: Напередодні ексканцлерка заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. 

Теми: БілорусьЛукашенкоМеркель
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