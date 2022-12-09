Путін розповів про "непросту" війну проти України і похвалився ядерною зброєю

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде непростим і потребуватиме "певного" часу.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується тривалості процесу "спеціальної військової операції" (так Путін називає війну проти України - ред.) - я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, "СВО" йде своєю чергою, там усе стабільно в нас, жодних там питань і проблем сьогодні немає в нас...

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Процес врегулювання з Україною, напевно, буде непростим і потребуватиме певного часу, але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі".

Деталі: При цьому російський диктатор запевняє, що в РФ немає потреби для чергової хвилі мобілізації.

Також він розповів про російську ядерну зброю.

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За його словами, РФ регулярно проводить навчання ядерних сил та інформує про це, "як і належить за договорами зі США".

При цьому російський президент заявив, що "Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника".

Він стверджує, що в РФ немає поняття превентивного удару, а лише удар у відповідь.

Путін також заявив, що у відповідь на ракетний удар по своїй території Росія випустить "сотні ракет" по своєму противнику.

Пряма мова: "Після того як СПРН (система попередження про ракетний напад) отримує сигнал про ракетний напад, з нашого боку в повітрі опиняться сотні наших ракет, зупинити їх неможливо. Але це все-таки у відповідь.

Це означає, що падіння головних частин ракет противника на територію РФ неминуче. Вони все одно впадуть.

Щоправда від противника нічого не залишиться, тому що перехопити сотні ракет неможливо. І ось це стримувальний фактор. Серйозний стримувальний фактор".