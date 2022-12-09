Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін розповів про "непросту" війну проти України і похвалився ядерною зброєю

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 грудня 2022, 15:57
Путін, фото: РИА Новости

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде непростим і потребуватиме "певного" часу.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Що стосується тривалості процесу "спеціальної військової операції" (так Путін називає війну проти України - ред.) - я мав на увазі тривалість процесу врегулювання, "СВО" йде своєю чергою, там усе стабільно в нас, жодних там питань і проблем сьогодні немає в нас...

Процес врегулювання з Україною, напевно, буде непростим і потребуватиме певного часу, але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі".

Деталі: При цьому російський диктатор запевняє, що в РФ немає потреби для чергової хвилі мобілізації.

Також він розповів про російську ядерну зброю.

За його словами, РФ регулярно проводить навчання ядерних сил та інформує про це, "як і належить за договорами зі США".

ВІДЕО ДНЯ

При цьому російський президент заявив, що "Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості нанесення превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника".

Він стверджує, що в РФ немає поняття превентивного удару, а лише удар у відповідь. 

Путін також заявив, що у відповідь на ракетний удар по своїй території Росія випустить "сотні ракет" по своєму противнику.

Пряма мова: "Після того як СПРН (система попередження про ракетний напад) отримує сигнал про ракетний напад, з нашого боку в повітрі опиняться сотні наших ракет, зупинити їх неможливо. Але це все-таки у відповідь.

Це означає, що падіння головних частин ракет противника на територію РФ неминуче. Вони все одно впадуть.

Щоправда від противника нічого не залишиться, тому що перехопити сотні ракет неможливо. І ось це стримувальний фактор. Серйозний стримувальний фактор".

Теми: ПутінРосіявійнаядерна зброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

відеоАзовець "Редіс" передав послання з Туреччини

США неформально схвалили удари України всередині РФ - ЗМІ

Усі новини...
Путін
Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg
Путін про забезпечення армії окупантів: Вірити нікому не можна, тільки мені
Путіна розчарували слова Меркель про Мінські угоди
Останні новини
18:38
фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
18:25
Лідер Китаю закликає до торгівлі нафтою в юанях
17:57
фотоПрокуратура розслідує масовий мор птахів у Чорнобаївці
17:53
Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів до понад 583 мільйонів доларів
17:51
Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні
17:38
Джонсон - Заходу: щоб зупинити війну, збільшіть підтримку України
17:25
фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині
16:41
Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка
16:37
В Херсон повернули світло й тепло
16:15
В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни
Усі новини...