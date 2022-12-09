Зеленський обговорив з Сунаком "формулу миру", питання оборони і енергетики

Президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Підтримую регулярний діалог з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили імплементацію нашої "формули миру", співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України. Також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7" - написав Зеленський.

I maintain a regular dialogue with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak. Today we discussed the implementation of our "peace formula", cooperation on defense capabilities and energy stability of Ukraine. We also synchronized positions before #G7 online summit. December 9, 2022

Нагадаємо, Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", — сказав Сунак.