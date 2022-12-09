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Зеленський обговорив з Сунаком "формулу миру", питання оборони і енергетики

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 16:07

Президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Підтримую регулярний діалог з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили імплементацію нашої "формули миру", співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України. Також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7" - написав Зеленський.

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Нагадаємо, Ріші Сунак пообіцяв зберегти та збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", — сказав Сунак.

Теми: ЗеленськийСунакВелика Британіявійна
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