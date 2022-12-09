Українські бійці вразили два райони зосередження ворогів і їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

У 289 добу повномасштабної війни росіяни наступають на Бахмутському напрямку й покращують своє положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів, Сили оборони України вразили два райони зосередження противника.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 9 грудня

Дослівно Генштаб: "Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції".

Деталі: Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Запорізької області: смт Комишуваха, села Григорівське та Юльївка.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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Загалом ситуація на різних напрямках така: