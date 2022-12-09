У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих

У білоруських містах Мозир, Гомель та Могильов стало більше російських мобілізованих військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 9 грудня

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".

Деталі: Разом з тим, в окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.