Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 17:42
У трьох містах Білорусі побільшало російських мобілізованих
Лукашенко і Путін, фото РИА Новости

У білоруських містах Мозир, Гомель та Могильов стало більше російських мобілізованих військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 9 грудня

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

Реклама:

У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних".

Деталі: Разом з тим, в окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Теми: БілорусьРосіявійнамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Колаборант Сальдо заявив, що Путін хоче побудувати місто на Арабатській Стрілці
Українські бійці вразили два райони зосередження ворогів і їхньої техніки – Генштаб ЗСУ
На Кінбурнській косі не лишилося цивільних, самі окупанти - Кім
У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: