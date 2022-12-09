У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю

Сполучені Штати стверджують, що в обмін на постачання Іраном Росії зброї для ведення війни в Україні Москва надає Тегерану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це співрозмовники в адміністрації президента США Джо Байдена розповіли NBC News.

Стверджується, що Росія може надати Ірану передову військову техніку і компоненти, зокрема вертольоти й системи протиповітряної оборони. Навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії керувати винищувачем Су-35, що, за словами американських чиновників, вказує на те, що Іран "може почати отримувати літаки протягом наступного (2023) року".

В адміністрації Байдена також вважають, що Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробці озброєнь, зокрема в контексті можливого створення спільної лінії виробництва безпілотників на російській території.

"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, але й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході і в усьому світі", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Для протидії партнерству Тегерана й Москви США "розглядають варіанти об'єднання групи країн-однодумців для обговорення ірансько-російського військового співробітництва" і працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що Росія і Іран не зможуть переміщати обладнання, зброю або гроші через їхню територію.

"Ми накладаємо санкції на суб'єктів, причетних до передачі іранських дронів Росії для використання в Україні. Ми оцінюємо подальші кроки, які можемо зробити стосовно експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до чутливих технологій", – додав співрозмовник NBC News.

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Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.

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