Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США кажуть про "безпрецедентну" військову допомогу Росії Ірану в обмін на зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 18:43
ілюстративне фото Getty Images

Сполучені Штати стверджують, що в обмін на постачання Іраном Росії зброї для ведення війни в Україні Москва надає Тегерану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це співрозмовники в адміністрації президента США Джо Байдена розповіли NBC News.

Стверджується, що Росія може надати Ірану передову військову техніку і компоненти, зокрема вертольоти й системи протиповітряної оборони. Навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії керувати винищувачем Су-35, що, за словами американських чиновників, вказує на те, що Іран "може почати отримувати літаки протягом наступного (2023) року".

В адміністрації Байдена також вважають, що Росія прагне співпрацювати з Іраном у розробці озброєнь, зокрема в контексті можливого створення спільної лінії виробництва безпілотників на російській території.

"Це партнерство становить загрозу не тільки для України, але й для сусідів Ірану в регіоні. Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході і в усьому світі", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Для протидії партнерству Тегерана й Москви США "розглядають варіанти об'єднання групи країн-однодумців для обговорення ірансько-російського військового співробітництва" і працюють з іншими країнами, щоб гарантувати, що Росія і Іран не зможуть переміщати обладнання, зброю або гроші через їхню територію.

"Ми накладаємо санкції на суб'єктів, причетних до передачі іранських дронів Росії для використання в Україні. Ми оцінюємо подальші кроки, які можемо зробити стосовно експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до чутливих технологій", – додав співрозмовник NBC News.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.

Читайте також: Другі санкції світу: чи вдасться Заходу скорегувати зовнішню політику Ірану.

Теми: СШАІранРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

Усі новини...
США
США наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників Кремля за порушення прав людини в Україні
США введуть нові санкції проти Росії у п’ятницю - WSJ
США ввели санкції проти турецького енергетичного магната і довіреної особи Ердогана
Останні новини
21:55
фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер
21:34
Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати
21:00
У Дрездені від поранень помер нападник, що захопив заручників у торговому центрі
20:41
Окупанти кажуть, що над Сімферополем працює ППО
20:27
Косово перенесло вибори у населених сербами районах через підвищену небезпеку
20:05
фото, відеоУ Криму горіла казарма з військовими, є загиблі – ЗМІ
19:51
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини
19:30
В Естонію прибула чергова партія південнокорейських САУ K9
19:15
Після удару ЗСУ нарахували 150 поранених окупантів на Запоріжжі – Генштаб
18:56
Прем’єрка Молдови - Путіну: наша країна самостійно вирішує, де зберігати свій газ
Усі новини...