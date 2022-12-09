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Білий дім оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 18:36
Білий дім оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн
ілюстративне фото Getty Images

Білий дім у п'ятницю оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Подробиці пакета ще не були оголошені, але, за даними ЗМІ, до нього входять ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові автомобілі Humvee і генератори.

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Черговий пакет військової допомоги Україні виділяється в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

Загальна сума військової допомоги адміністрації президента США Джо Байдена становить уже понад 19 мільярдів доларів.

Нагадаємо, нижня палата американського Конгресу – Палата представників – підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

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У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні – це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.

Теми: США
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