Путін допустив, що у воєнній доктрині РФ з'явиться превентивний ядерний удар

Президент Росії Володимир Путін заявив, що допускає включення концепції превентивного ядерного удару в російську воєнну доктрину.

Як повідомляє "Європейська правда", таке він заявив на пресконференції в Киргизстані в п’ятницю.

"У Сполучених Штатів є теорія превентивного удару, перше. Друге – вони розробляють систему обеззброювального удару. Що це таке? Це нанесення удару сучасними високотехнологічними засобами, який по пунктах управління повинен наноситися, позбавляти супротивника цих систем управління і так далі", – сказав Путін.

"У нас же, у нашій Стратегії, сформульовано удар у відповідь-зустрічний удар, тут секретів-то немає ніяких. Що таке удар у відповідь-зустрічний? Тобто у відповідь. Це коли наша система СПРН - система попередження про ракетний напад - фіксує старти ракет у напрямку території Російської Федерації. Фіксує – старти відбулися, потім починається відповідь", – додав він.

Російський президент допустив можливість "подумати про те, щоб узяти на озброєння напрацювання наших американських партнерів і їхні ідеї забезпечення своєї безпеки".

"Якщо потенційний противник вважає, що можливе використання теорії превентивного удару, а ми – ні, то все-таки це нас змушує замислитися над тими загрозами, які нам створюють такого роду ідеями у сфері оборони інших країн", – додав він.

Раніше Путін говорив, що, аби зрозуміти, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю, треба прочитати її воєнну доктрину.

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Раніше канцлер Німеччини заявив, що ризик того, що президент Росії Владімір Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск. У ЄС так само відкинули ядерний шантаж і маніпуляції РФ.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.