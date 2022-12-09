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США наклали санкції на Повітряно-космічні сили РФ через купівлю іранських дронів

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 20:09
США наклали санкції на Повітряно-космічні сили РФ через купівлю іранських дронів
ілюстративне фото Getty Images

Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це у п’ятницю оголосив під час телефонного брифінгу координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників", – сказав він.

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До цього переліку входять зокрема Повітряно-космічні сили Росії як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників, а також 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських дронах.

Крім того, за словами Кірбі, США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій у цю країну.

У вересні США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

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А в листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Як повідомлялося, в Білому домі вважають, що в обмін на постачання Іраном Росії зброї для ведення війни в Україні Москва надає Тегерану "безпрецедентний рівень" військово-технічної підтримки.

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Теми: СШАсанкціїРосіяІран
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