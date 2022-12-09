Віцепрезидентку Європарламенту арештували у справі про незаконний лобізм Катару – AFP

У Брюсселі в п’ятницю ввечері була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту, депутатка від грецьких соціалістів Єви Кайлі у справі про незаконний лобізм з боку Катару в установі ЄС.

Про це агенції AFP повідомило наближене до слідства джерело, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у справі вже арештували чотирьох людей, зокрема помічника євродепутата з групи соціалістів і демократів, який є колегою Кайлі, і колишнього депутата Європарламенту від Італії П'єра-Антоніо Панцері, також соціаліста.

Двоє інших арештованих – директор неурядової організації та профспілковий лідер італійського походження.

Як повідомлялося раніше, у Брюсселі та околицях були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

За даними федеральної прокуратури Бельгії, одна з країн Перської затоки зв’язувалася з посадовцями Європарламенту "із вагомою політичною та/або стратегічною позицією" й лобіювала свої інтереси, надсилаючи їм "значні суми грошей" і "важливі подарунки".

За даними ЗМІ, зокрема AFP, йдеться про Катар, де нині триває Чемпіонат світу з футболу. Проведення важливого спортивного заходу в Катарі стало предметом суперечок через становище трудових мігрантів, а також обмеження щодо представників ЛГБТ і вболівальників загалом.