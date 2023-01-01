По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Неділя, 1 січня 2023, 04:00
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу.
Джерело: мапа alerts.in.ua
Деталі: Повітряна тривога розпочалася з південних областей.
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У Київській області тривога розпочалася о 00:34, а у Києві – о 00:35.
З центру повітряна тривога поширилася на західні області.
Оновлено о 04:15. Влада скасувала повітряну тривогу у більшості областей.
ВІДЕО ДНЯ
Станом на 04:15 повітряна тривога продовжується у Києві та Київській області.
Оновлено о 04:25. Повітряну тривогу відновили у чотирьох областях – Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій.
Також тривога продовжується у Києві та Київській області.
Оновлено о 05:00. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.
У Києві та Київській області тривога тривала понад 4 години.