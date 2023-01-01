По всій Україні оголошували повітряну тривогу

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: мапа alerts.in.ua

Деталі: Повітряна тривога розпочалася з південних областей.

У Київській області тривога розпочалася о 00:34, а у Києві – о 00:35.

З центру повітряна тривога поширилася на західні області.

Оновлено о 04:15. Влада скасувала повітряну тривогу у більшості областей.

Станом на 04:15 повітряна тривога продовжується у Києві та Київській області.

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Оновлено о 04:25. Повітряну тривогу відновили у чотирьох областях – Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій.

Також тривога продовжується у Києві та Київській області.

Оновлено о 05:00. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.

У Києві та Київській області тривога тривала понад 4 години.