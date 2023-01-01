У Києві та області працює ППО

У першу годину 2023 року російські окупанти здійснили ракетну атаку на Україну, у Києві та Київщині працює протиповітряна оборона.

Джерела: Київська ОВА у Telegram, Київська КМВА у Telegram, Віталій Кличко у Telegram, журналісти "УП"

Деталі: В обласній адміністрації повідомили, що на Київщині наразі працює ППО.

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Протиповітряна оборона також працює у Києві.

У КМВА повідомили про збиття ракети над столицею.

За попередньою інформацією, уламки знищеної ракети пошкодили автомобіль в Шевченківському районі Києва.

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Оновлено о 01:20. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах.



У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген".

За інформацією Кличка, жертв і потерпілих внаслідок обстрілу столиці попередньо немає.

Оновлено о 01:45. Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов написав у Telegram, що масована повітряна атака ворога триває, у деяких районах області сили ППО збили повітряні об'єкти окупантів.

Нєбитов також повідомив, що над Київщиною зафіксовано проліт іранських "Шахедів".

Оновлено о 02:05. У КМВА підтвердили, що Київщину атакують дрони. По ворожих об'єктах відпрацьовує ППО.

Оновлено о 02:20. Журналісти "УП" повідомляють про три гучні вибухи, які було чути у центрі Києва, звуки вибухів також чути на Лісовому масиві.

У КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.

Оновлено о 04:07. Журналісти "УП" повідомляють, що у Києві знову чути гучні вибухи.