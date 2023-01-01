У Києві закривали декілька станцій метро через уламок ракети

Рух поїздів "червоною" лінією метро декілька годин здійснювався лише від "Академмістечка" до "Арсенальної", оскільки на одній зі станцій виявили уламки ракети. Тепер метро працює у звичайному режимі.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети".

Деталі: На місці працює вибухотехнічна служба, про відновлення руху повідомлять пізніше.

Обновлено: Близько 11:00 стало відомо, що рух "червоною" лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлений.

Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро "Лівобережна".