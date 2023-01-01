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У Києві закривали декілька станцій метро через уламок ракети

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 11:00
фото ілюстративне З TELEGRAM МЕТРО

Рух поїздів "червоною" лінією метро декілька годин здійснювався лише від "Академмістечка" до "Арсенальної", оскільки на одній зі станцій виявили уламки ракети. Тепер метро працює у звичайному режимі.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети".

Деталі: На місці працює вибухотехнічна служба, про відновлення руху повідомлять пізніше.

Обновлено: Близько 11:00 стало відомо, що рух "червоною" лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлений.

Вибухотехнічна група вилучила уламок ракети поблизу станції метро "Лівобережна".

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Теми: КиївметрообстрілРосія
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