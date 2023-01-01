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31 грудня в Україні ліквідовані 760 росіян

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 08:05
31 грудня в Україні ліквідовані 760 росіян
фото генштабу

Російські окупанти втратили на війні в Україні 31 грудня ще 760 вояк, 5 артсистем та 2 танки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3031 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2021 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Теми: війнасвяткування
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