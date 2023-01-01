В останній день року росіяни обстріляли 11 українських областей

31 грудня росіяни обстріляли 11 областей України, є поранені та загиблі.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 1 січня.

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Київщина: минулої доби область зазнала масованого ракетного удару. Вночі Київщина відбила атаку дронами-шахедами. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об'єкта інфраструктури.

Хмельниччина: вчора внаслідок ракетного удару пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Є влучання в АЗС. Госпіталізовано 7 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина 22 роки загинула.

Чернігівщина: минулої доби — один обстріл, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без втрат та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

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Сумщина: протягом минулої доби ворог завдав 110 ударів по прикордонню області. Під обстрілами були шість громад. А саме: Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська, Есманьську, Шалигинська громади. Вночі, близько опівночі, по Середино-Будській громаді прилетіло 6 мін. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька: протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Кам'янське, Степове. Є руйнування, детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина: минулої доби російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини. Під вогнем були міста Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. В Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

Дніпропетровщина: росіяни у новорічну ніч двічі обстріляли Нікопольський район. Від російських "Градів" та важкої артилерії постраждали Червоногригорівська та Нікопольська громади. В Нікополі поранена жінка. У місті понівечені до десяти багатоповерхівок та чотири приватні будинки, лікарня, дві аптеки, банк, магазини і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді минулося без постраждалих. Над областю будо знищено один дрон-камікадзе.

Луганщина: а Куп’янському напрямку протягом 31 грудня ворогом обстріляні Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Макіївка, Невське, Діброва та Червонопопівка. Ситуація в області складна.

Донеччина: вчора ввечері — обстріли Олексієво-Дружківки. Постраждалих немає. Вночі — артобстріли Вугледару та населених пунктів громади. Також вночі — обстріли Торецька, руйнувань зазнали щонайменше п'ять приватних будинків. Вночі з РСЗВ ворог обстрілював м.Авдіївку, поодинокі прильоти по старій частині міста. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста, тривали хаотичні, поодинокі прильоти.

Миколаївщина: сьогодні вночі та зранку ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Без жертв. Також зранку, о 04:50 під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. Вчора вдень Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною. За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон. Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

Увечері 31 грудня ворог бив з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення. Постраждалих доправили до лікарні. Більше 20-ти разів військові рф обстріляли село Станіслав, є пошкодження будівель, електромереж та газогону. Загалом через обстріли на Херсонщині постраждали двоє дітей та одна доросла людина. У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання — центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.