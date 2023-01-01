Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

Про це повідомляє американський Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців, пише "Європейська правда".

Нетаньягу у телефонній розмові із Зеленським у п’ятницю нібито просив його, щоб Україна проголосувала в Генасамблеї ООН проти резолюції, в якій закликають Міжнародний кримінальний суд дати юридичний висновок щодо наслідків ізраїльської окупації палестинських територій.

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За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну змінити позицію - оскільки Україна традиційно голосує в ООН проти Ізраїлю - та цього разу проголосувати проти, або принаймні утриматися. На засіданні комітету кілька тижнів тому Україна проголосувала "за".

Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні, зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Зеленський не був задоволений такою відповіддю.

У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї - щоби, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".

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Ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" у голосуванні.

В офісі Нетаньягу сказали, що не можуть детально коментувати перемовини лідерів, та готові повідомити лише те, що після розмови Україна, яка традиційно голосує "за" резолюції проти Ізраїлю, цього разу не була присутня на голосуванні.

Зеленський, розповідаючи про розмову, прямо не згадував про це, зазначивши лише, що обговорювали "питання двосторонньої співпраці, включно з безпековою сферою, та взаємодію на міжнародних майданчиках".

Чи можливо змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні та що перешкоджає поліпшенню відносин двох країн - читайте в інтерв'ю ЄвроПравди з послом Ізраїлю.