У Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі, йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Джерело: поліція Києва, мер столиці Віталій Кличко

Деталі: Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти.

Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.

Правоохоронці виявили підозрюваного, а пізніше в нього вдома знайшли кришку від феєрверку.

47-річного киянина затримано за статтею "Хуліганство", йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Кличко додав, що у новорічну ніч "Муніципальна охорона" Києва виявила 116 порушників комендантської години. В них перевірили документи, одного з порушників передали Національній поліції.