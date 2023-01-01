Експрокурор у справі Мілошевича: Путіна важливо судити

Британський юрист Джефрі Найс, який співпрацював із Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, вважає, що президент Росії Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні.

Про це він сказав радіостанції BBC Radio 4, пише "Європейська правда".

Найс з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. За словами британського юриста, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.

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"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається, з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим. - Ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав Найс.

Найс висловив здивування, що прокурори і політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.

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"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проєкт політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", - вважає Найс.

На думку Найса, Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки в такий спосіб "моральну відповідальність буде встановлено на найпершому етапі, і потім її не можна буде піддати сумніву або змінити".

Найс додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його мають вести українці - і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не обов'язкова.

У відповідь на твердження Найса Міжнародний кримінальний суд заявив, що його прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідчення воєнних злочинів, і він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього з'явиться достатньо доказів.

"Будь-які твердження, що на офіс прокурора або самого прокурора чиниться сторонній тиск або вплив з метою затримати розслідування або інші дії, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві суду.

Деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд був створений 20 років тому, він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, зокрема у глав держав.

Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту. Ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Між тим, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нових.