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Росіяни перегруповуються на Херсонщині, на двох напрямках обороняються – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 18:38
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Росіяни перегруповують війська на Херсонському напрямку, обороняються – на Новопавлівському та Запорізькому, а продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському, водночас на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках вони намагаються покращити тактичне положення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник, який тільки за 31 грудня втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська".

Деталі: Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА "Шахед-136", всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка  Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них - Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.

На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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