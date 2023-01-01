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Росіяни самі обстрілюють окуповану Херсонщину, щоб змусити до "евакуації" – Генштаб ЗСУ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 17:50
Росіяни самі обстрілюють окуповану Херсонщину, щоб змусити до евакуації – Генштаб ЗСУ
скріншот deepstatemap

Російські війська обстрілюють окуповані населені пункти Херсонщини з метою дестабілізації гуманітарної ситуації та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації" російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами".

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Деталі: Генштаб також повідомляє, що в окупованому Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Крім того, ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів.

Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнер".

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Теми: Херсонська областьокупаціявійнаевакуація
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