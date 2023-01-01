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Зеленський чекає на "практичні кроки" у зближенні з ЄС у наступні пів року

"Європейська правда"Неділя, 1 січня 2023, 19:51
Володимир Зеленський, ілюстративне фото ОП

Україна розраховує, що під час шведського головування у Раді ЄС буде можливо досягти практичних кроків у євроінтеграції України.

Про це він заявив, вітаючи уряд Швеції з набуттям статусу головуючого у цьому органі Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю прем’єр-міністра Швеції із початком головування Швеції в Раді ЄС. Бажаю успішної реалізації пріоритетів головування! Очікуємо подальших практичних кроків на шляху інтеграції України в ЄС", - заявив він.

Як повідомляла ЄвроПравда, опівночі 1 січня почалося головування Швеції. Стокгольм наперед оголосив, що пріоритетом роботи є наслідки війни РФ проти України.

Як відомо, період головування в Раді ЄС триває пів року, після чого Швецію змінить Іспанія.

Окрім того, опівночі 1 січня Хорватія стала членом Шенгенської зони, а також ця країна стала 20-им членом єврозони та відмовиться від національної валюти – куни.

Теми: ЗеленськийЄСШвеція
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