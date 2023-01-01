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Зеленський: У Росії запанував страх, і правильно бояться

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 20:09
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський відзначає, що відчуття єдності українців дуже контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Російські терористи як були жалюгідними, такими й зайшли в цей рік. Наші ж захисники як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре.

Цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому "вариться" Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.

Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програ́ють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Бо ми – разом. А вони – хіба що разом зі страхом".

Деталі: Зеленський додав, що на кожен російський удар по Херсону, Нікополю, по Харківщині, по всіх містах і громадах Україна відповідає окупантам "дуже відчутно для них".

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Він також повідомив, що з 45 збитих у новорічну ніч безпілотників "Шахед" 33 збили Повітряні сили, і ще 12 – протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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