Україну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога

В Україну залетіло дві групи іранських безпілотників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, alerts.in.ua

Дослівно Кім: "Повітря. Дві групи мопедів".

Деталі: Станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у Кіровоградській та Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше тривога поширилася також на Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку і Черкаську області.

Потім до них додалися низка інших областей, включаючи Київську.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області – загроза атаки "Шахедами".