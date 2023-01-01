Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 23:16
повітряна тривога станом на 23:40

В Україну залетіло дві групи іранських безпілотників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, голова Київської ОВА Олексій Кулебаalerts.in.ua

Дослівно Кім: "Повітря. Дві групи мопедів".

Деталі: Станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у Кіровоградській та Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше тривога поширилася також на Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку і Черкаську області.

Потім до них додалися низка інших областей, включаючи Київську.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області – загроза атаки "Шахедами".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникивійнаМиколаївська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

відео Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

оновлено, фотоЧоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом

Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку – посол

фото, відеоНа Львівщині затримали російського агента – СБУ

Ситуація в енергосистемі контрольована попри атаку росіян вночі – Укренерго

Усі новини...
безпілотники
ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА
В Україну залетіли щонайменше 2 групи "Шахедів" - Кім
Сили оборони збили 10 "Шахедів" та відбили атаки біля 15 населених пунктів – зведення
Останні новини
19:34
Росіяни завдали збитів українській екології на понад 35 мільярів доларів – Резніков 
19:30
Україна отримає перші 15 мільйонів LED-ламп від ЄС у січні
19:14
Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві
19:05
1 січня у столиці зафіксували температурний рекорд: було тепло, як у квітні
18:43
фото Іспанська поліція виявила приховану колекцію античних артефактів віком до 5000 років
18:43
Генштаб підтвердив удар по окупантах у Макіївці: втрати росіян все ще рахують
18:33
Попри втрати, окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
18:27
Посадовців компанії Укроборонпрому підозрюють у закупівлі неякісного обладнання для армії
18:15
Серед загиблих у Макіївці були мобілізовані із Самарської області – російський губернатор
17:54
Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів у справі "Катаргейту"
Усі новини...