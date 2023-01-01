Україну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога
Неділя, 1 січня 2023, 23:16
В Україну залетіло дві групи іранських безпілотників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, alerts.in.ua
Дослівно Кім: "Повітря. Дві групи мопедів".
Деталі: Станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у Кіровоградській та Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.
Пізніше тривога поширилася також на Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку і Черкаську області.
Потім до них додалися низка інших областей, включаючи Київську.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області – загроза атаки "Шахедами".
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