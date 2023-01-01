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Україну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога

Катерина ТищенкоНеділя, 1 січня 2023, 22:16
Україну атакують Шахеди, в багатьох областях повітряна тривога
повітряна тривога станом на 23:40

В Україну залетіло дві групи іранських безпілотників, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, голова Київської ОВА Олексій Кулебаalerts.in.ua

Дослівно Кім: "Повітря. Дві групи мопедів".

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Деталі: Станом на 21:15 повітряну тривогу оголошено у Кіровоградській та Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині та в окупованому Криму.

Пізніше тривога поширилася також на Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку і Черкаську області.

Потім до них додалися низка інших областей, включаючи Київську.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області – загроза атаки "Шахедами".

Теми: безпілотникивійнаМиколаївська область
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