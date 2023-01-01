Сумщина: 114 ударів за день, пошкоджено архітектурну пам’ятку

церква Святої Варвари на Сумщині, ілюстративне фото з Facebook Юрія Зарка

У неділю росіяни завдали 114 ударів по 5 громадах Сумщини, пошкодили архітектурну пам’ятку, будинок культури і старостат.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: По Есманьській громаді ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню. А також зі ствольної артилерії було ще 15 прильотів.

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Глухівська громада: противник вів вогонь з РСЗВ, 20 прильотів.

Шалигинську громаду армійці РФ обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів. І ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Краснопільська громада: 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

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Білопільська громада: ворог двічі ударив з мінометів 120 мм калібру. Разом було 27 прильотів.

Дослівно: "Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату".