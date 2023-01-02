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Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та одну ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 02:13
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять іранських безпілотників "Шахед" та одну високоточну керовану ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями.

Джерело: повітряне командування "Схід" у Facebook

Дослівно: "Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено шість ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро.

Ще три "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

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Теми: Запорізька областьКиївська областьШахед
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