Сили ППО збили дев'ять "Шахедів" та одну ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями

Сили протиповітряної оборони знищили дев'ять іранських безпілотників "Шахед" та одну високоточну керовану ракету над Дніпропетровською і Запорізькою областями.

Джерело: повітряне командування "Схід" у Facebook

Дослівно: "Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено шість ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро.

Ще три "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".