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У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 03:30
У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів
Руйнування на місці дислокації росіян у Макіївці, фото з соціальних мереж

У новорічну ніч Сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram

Деталі: У СтратКомі повідомили, що завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Зазначається, що російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

 
Будівля ПТУ №19 у Макіївці до і після знищення окупантів

Фото з Telegram ВЧК-ОГПУ

СтратКом також опублікував відео з місця події. На ньому видно, що приміщення, в якому знаходилися мобілізовані росіяни, повністю зруйнована.

ВІДЕО ДНЯ

Великі втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти.

Ведучий телеканалу "Росія 1" Володимир Соловйов репостнув у своєму Telegram повідомлення про те, що поширення інформації про військові втрати карається російським законодавством до 15 років ув'язнення.

А пропагандист Андрій Медведєв обурився халатністю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.

"Щодо Макіївки коротко. У кожної надзвичайної події є ім'я, прізвище, по батькові та посада. На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого – небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад будь-де в будівлях замість того, щоб розміщувати в укриттях – це пряма допомога ворогу", – написав він у Telegram.

Теми: МакіївкаокупаціяЗбройні сили
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