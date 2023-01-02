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У РФ заявили, що український безпілотник атакував енергооб'єкт у Брянській області

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 04:45
У РФ заявили, що український безпілотник атакував енергооб'єкт у Брянській області
ЛІНІЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник пошкодив об'єкт енергопостачання у Климовському районі області.

Джерело: Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вранці (2 січня – ред.) український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби.

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Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика".

Деталі: У якому саме селищі пошкоджено енергооб'єкт – російський губернатор не уточнив.

Довідка. Климовський район розташований у південно-західній частині Брянської області РФ. Район межує з Чернігівською областю України.

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Теми: електроенергіяРосія
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