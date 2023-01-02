Японія планує запросити Зеленського на саміт G7 – ЗМІ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планує запросити президента України Володимира Зеленського на цьогорічний саміт G7, який відбудеться в Хіросімі 19-21 травня.

Джерело: японське видання Nikkei

Деталі: Видання повідомляє, що Кісіда "вносить корективи", щоби запропонувати Зеленському долучитися в онлайн-форматі до зустрічі лідерів G7.

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Японський прем'єр має намір запросити Зеленського, щоби безпосередньо від нього почути про поточну ситуацію в Україні.

Учасники саміту G7 планують обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, яка виникли внаслідок російського вторгнення в Україну.