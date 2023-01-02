Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 07:44
Техніка ЗСУ веде вогонь, фото з Facebook Генштабу

1 січня Сили оборони відбили атаки ворога у районах 11 населених пунктів.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА "Шахед-136". Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони. Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському – здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема – Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка на Донеччині. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувались у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Дар’ївки, Садового, Станіслава та Херсона.

Генштаб підтвердив вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

"В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", – йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер

Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

відео Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

оновлено, фотоЧоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом

Усі новини...
Збройні сили
Зеленський не розуміє, як влаштований світ. Або розуміє, але цей устрій його не влаштовує – Аркадій Островський, "The Economist"
У новорічну ніч ЗСУ знищили в Макіївці 400 окупантів
Росіяни перегруповуються на Херсонщині, на двох напрямках обороняються – зведення Генштабу
Останні новини
04:05
В уряді розповіли, коли проведуть індексацію пенсій
03:15
ЗСУ повідомили про знищення ворожого складу боєприпасів у Сватовому
02:00
оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер
01:06
Окупанти готують мобілізацію на захоплених територіях – ЦНС
00:20
Сумщина: ворог завдав 70 ударів, пошкоджено школу
23:49
Омбудсмен зустрінеться з Москальковою, щоб обговорити звільнення полонених цивільних
23:27
оновлено о 02:15Росіяни обстріляли Донеччину, є поранені
23:19
Французький мер пригрозив судом двом альпіністам, які заночували на Монблані
23:14
відео (оновлено від 19.50)ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині – джерела
22:42
фотоНімецький журналіст BILD отримав поранення в Україні
Усі новини...