Над Миколаївською областю збили 7 "Шахедів" – Кім

За останню добу над Миколаївською областю було збито сім ворожих дронів "Shahed-136".

Джерело: голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та Повітряного командування "Південь" станом на 8-му ранку 2 січня

Пряма мова: "Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів "Shahed-136", ще один – воїнами Національної гвардії України.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано".