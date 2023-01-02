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Над Миколаївською областю збили 7 "Шахедів" – Кім

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 07:15

За останню добу над Миколаївською областю було збито сім ворожих дронів "Shahed-136".

Джерело: голова Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та Повітряного командування "Південь" станом на 8-му ранку 2 січня

Пряма мова: "Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів "Shahed-136", ще один – воїнами Національної гвардії України.

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Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано". 

Теми: Миколаївська областьШахедвійна
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