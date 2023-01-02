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У першу добу року Росія втратила близько 720 вояків – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 09:05

За останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотники, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.

Джерело: підрахунки Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 2 січня

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3 031 (+0) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;
  • артилерійських систем – 2 027 (+6) од;
  • РСЗВ – 423 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
  • літаків – 283 (+0) од;
  • гелікоптерів – 269 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаГенштабРосія
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