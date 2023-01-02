У першу добу року Росія втратила близько 720 вояків – Генштаб ЗСУ

За останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотники, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.

Джерело: підрахунки Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 2 січня

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Реклама:

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3 031 (+0) од;

бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;

артилерійських систем – 2 027 (+6) од;

РСЗВ – 423 (+0) од;

засоби ППО ‒ 213 (+0) од;

літаків – 283 (+0) од;

гелікоптерів – 269 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);

крилаті ракети ‒ 723 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Дані уточнюються.