У першу добу року Росія втратила близько 720 вояків – Генштаб ЗСУ
Понеділок, 2 січня 2023, 09:05
За останню добу захисники України вбили орієнтовно 720 російських загарбників і знищили 44 ворожих безпілотники, також Російська Федерація втратила у війні ще 6 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.
Джерело: підрахунки Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 2 січня
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3 031 (+0) од;
- бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од;
- артилерійських систем – 2 027 (+6) од;
- РСЗВ – 423 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
- літаків – 283 (+0) од;
- гелікоптерів – 269 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44);
- крилаті ракети ‒ 723 (+0);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од;
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Дані уточнюються.