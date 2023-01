Британська розвідка розповіла про бої за ключову трасу на північ від Кремінної

На думку британської розвідки, якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області.

Британська розвідка відзначає, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.

"Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - йдеться в огляді.

