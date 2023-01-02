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Британська розвідка розповіла про бої за ключову трасу на північ від Кремінної

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 08:31

На думку британської розвідки, якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області.

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Британська розвідка відзначає, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.

"Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, на думку британської розвідки, Росія, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної з огляду на значення району для логістичної підтримки її військ на Донбасі.

Теми: війнаЛуганська областьрозвідка
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