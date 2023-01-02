Постійні атаки і енергетичний терор РФ не похитнули українців: більшість – проти поступок

Соціологічні опитування засвідчують стійку неготовність українців до територіальних поступок попри тиск і терор держави-агресора – Росії.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, що проводилоася 4-27 грудня 2022 року

Дослівно: "У травні, липні і вересні 2022 року ми ставили запитання щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. Зараз, у грудні 2022 року, ми повторно поставили це запитання для оцінки динаміки суспільних настроїв.

На графіку 1 наведені відповіді респондентів. Як можна бачити, для 85% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року".

Деталі: В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів Півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна, зазначають соціологи.

І серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців (респондентів, які зараховують себе до українців за національністю) абсолютна більшість проти будь-яких поступок.

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Пряма мова заступника директора КМІС Антона Грушецького: "Українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора".

З жовтня і донині росія здійснює регулярні терористичні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. Очевидною метою є терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці засвідчує, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси".

Довідково: Впродовж 4-27 грудня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.