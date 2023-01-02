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Естонія та Фінляндія продовжують переговори про перерозподіл українських біженців

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 10:52

Естонія і Фінляндія продовжують переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців, які прибувають до Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В Естонію торік прибуло близько 120 000 українських біженців, з яких понад 65 000 залишилися в країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулися менш як 50 000 українців, хоча населення Фінляндії в п'ять разів більше за населення Естонії.

У зв'язку з цим Таллінн і Гельсінкі розпочали в грудні переговори про перерозподіл частини біженців з України, які прибувають до Естонії, і Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи з січня цього року.

Канцлер МВС Естонії Тармо Мійлітс повідомив, що на урядовому рівні проведено перші консультації з цього питання, але деталі ще узгоджуються.

"Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом [біженців], скільки б їх не було. Коли до нас прибувають воєнні біженці, треба забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування", - додав Мійлітс.

Для українських біженців, які бажають перебратися з Естонії до Фінляндії, може бути організовано автобусні та поромні перевезення.

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За даними одного з останніх опитувань, частка прихильників прийому українських біженців в Естонії залишається високою, водночас із весни підтримка повільно знижувалася.

Теми: ЕстоніяФінляндіябіженці
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