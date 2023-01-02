Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Стокгольмі прогриміли два вибухи

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 12:03

У двох районах шведського Стокгольма в ніч на понеділок сталися два вибухи, поліція проводить операцію

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Незабаром після 03:00 в понеділок вранці поліція та екстрені служби були викликані в район Грімста на заході Стокгольма, де стався вибух. Вранці речниця поліції Ола Остерлінг повідомила, що багатоквартирний будинок зазнав значних пошкоджень. У зв'язку з інцидентом поліція заарештувала чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні різних злочинів.

Наразі у західній частині Стокгольма проводиться масштабна поліцейська операція. Вибухотехніки та криміналісти обстежують місце події, а поліція розпочала попереднє розслідування за фактом суспільно небезпечного руйнування.

У суботу ввечері в цьому районі був застрелений чоловік у віці 20 років.

"За однією з версій, це продовження передноворічної стрілянини. Але це не єдина наша версія", - каже Ола Остерлінг.

Поліція станом на 06:00 заявила, що не має жодних повідомлень про те, що хтось отримав фізичні травми у зв'язку з вибухом.

ВІДЕО ДНЯ

Незадовго до 04:30 у Стокгольмі стався ще один вибух - цього разу на сходовій клітці в південному районі Багармоссен. Вранці за підозрою в участі у загальнонебезпечному руйнуванні та погрозах було заарештовано чоловіка.

"Це був незначний вибух, ніхто фізично не постраждав, але ми проводимо операцію в Багармоссені та південному Стокгольмі", - сказала Ола Остерлінг.

Таким чином, після нічних вибухів було заарештовано п'ять осіб. Поліція поки що не бачить прямого зв'язку між вибухом у Багармоссені та Грімсті, але вивчає таку можливість.

"Ми не виключаємо, що існує зв'язок між вибухами, стріляниною і вбивством, які сталися під час різдвяних вихідних і в наступні дні", - заявили в поліції.

Теми: Швеціянадзвичайна подія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Біля Чулаківки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб

РФ намагається перекласти відповідальність за знищення окупантів у Макіївці на "ДНР" – ISW

оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер

Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Новий глава МЗС Ізраїля запланував розмову з Лавровим і хоче менше публічно говорити про війну

Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

Усі новини...
Швеція
Зеленський чекає на "практичні кроки" у зближенні з ЄС у наступні пів року
Швеція замовила у США додаткові ракети для систем Patriot
У РФ пропонують сформувати армійський корпус біля Швеції та Фінляндії, які вступають у НАТО
Останні новини
09:47
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море шість кораблів – ВМС
09:47
Прем’єр Хорватії доручив розібратися з підвищенням цін під прикриттям переходу країни на євро
09:36
Росіяни 79 разів вдарили по Херсонщині: 2 загиблих
09:21
Окупанти заблокували село на Луганщині: звинувачують місцевих у допомозі ЗСУ – ОВА
09:02
Британська розвідка: Пік російського натиску на Бахмут минув, ближчим часом успіх малоймовірний
08:53
Росіяни били по узбережжю поблизу Очакова в понеділок
08:33
фотоЗа першу добу прощатися з померлим Папою Бенедиктом прийшли 65 тисяч людей
08:18
Захисники України знищили 750 загарбників РФ, підбили засіб ППО і гелікоптер
08:09
Анкара вчергове звинуватила Афіни у "нагнітанні напруги"
07:45
Біля Чулаківки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб
Усі новини...