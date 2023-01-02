У Стокгольмі прогриміли два вибухи

У двох районах шведського Стокгольма в ніч на понеділок сталися два вибухи, поліція проводить операцію

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Незабаром після 03:00 в понеділок вранці поліція та екстрені служби були викликані в район Грімста на заході Стокгольма, де стався вибух. Вранці речниця поліції Ола Остерлінг повідомила, що багатоквартирний будинок зазнав значних пошкоджень. У зв'язку з інцидентом поліція заарештувала чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні різних злочинів.

Наразі у західній частині Стокгольма проводиться масштабна поліцейська операція. Вибухотехніки та криміналісти обстежують місце події, а поліція розпочала попереднє розслідування за фактом суспільно небезпечного руйнування.

У суботу ввечері в цьому районі був застрелений чоловік у віці 20 років.

"За однією з версій, це продовження передноворічної стрілянини. Але це не єдина наша версія", - каже Ола Остерлінг.

Поліція станом на 06:00 заявила, що не має жодних повідомлень про те, що хтось отримав фізичні травми у зв'язку з вибухом.

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Незадовго до 04:30 у Стокгольмі стався ще один вибух - цього разу на сходовій клітці в південному районі Багармоссен. Вранці за підозрою в участі у загальнонебезпечному руйнуванні та погрозах було заарештовано чоловіка.

"Це був незначний вибух, ніхто фізично не постраждав, але ми проводимо операцію в Багармоссені та південному Стокгольмі", - сказала Ола Остерлінг.

Таким чином, після нічних вибухів було заарештовано п'ять осіб. Поліція поки що не бачить прямого зв'язку між вибухом у Багармоссені та Грімсті, але вивчає таку можливість.

"Ми не виключаємо, що існує зв'язок між вибухами, стріляниною і вбивством, які сталися під час різдвяних вихідних і в наступні дні", - заявили в поліції.