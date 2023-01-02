Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 14:30
Чоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом
фото єпархії УПЦ МП

У Вінниці поліцейські затримали зловмисника, який напав на священнослужителя.

Джерело: управління поліції Вінниччини, пресслужба Вінницької єпархії УПЦ МП

Деталі: 2 січня близько 9 години у Вінниці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення священнослужителя на території храму. На місце події відразу скерували найближчий наряд поліції.

Реклама:

Коли поліцейські прибули на виклик, побачили чоловіка у неадекватному стані, який не реагував на зауваження. Натомість зловмисник почав наближатися до правоохоронців, погрожував їм фізичною розправою та вимахував предметом, схожим на ніж. Як потім з’ясувалося, це була небезпечна бритва.

Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелося застосувати табельну зброю, вистріливши фігуранту в ногу. Зловмисника затримали, а лікарі надали йому медичну допомогу. Життю та здоров’ю затриманого наразі нічого не загрожує.

За фактами замаху на вбивство священнослужителя та посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочате кримінальне провадження.

ВІДЕО ДНЯ

Првоохоронці встановили, що зловмиснику 47 років. Раніше проблем із законом він не мав. Чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

За даними церковників, невідомий чоловік зайшов у храм Покрова Божої Матері і почав усе перевертати. Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і порізав священнику горло.

 

В УПЦ МП повідомляють, що свящщенника прооперували, він знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

Теми: Вінницяцерквакримінал
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...