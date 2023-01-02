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Чоловік напав на священника УПЦ МП у Вінниці: поліція зупинила неадеквата пострілом

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 15:30
фото єпархії УПЦ МП

У Вінниці поліцейські затримали зловмисника, який напав на священнослужителя.

Джерело: управління поліції Вінниччини, пресслужба Вінницької єпархії УПЦ МП

Деталі: 2 січня близько 9 години у Вінниці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення священнослужителя на території храму. На місце події відразу скерували найближчий наряд поліції.

Коли поліцейські прибули на виклик, побачили чоловіка у неадекватному стані, який не реагував на зауваження. Натомість зловмисник почав наближатися до правоохоронців, погрожував їм фізичною розправою та вимахував предметом, схожим на ніж. Як потім з’ясувалося, це була небезпечна бритва.

Щоб зупинити чоловіка, поліцейському довелося застосувати табельну зброю, вистріливши фігуранту в ногу. Зловмисника затримали, а лікарі надали йому медичну допомогу. Життю та здоров’ю затриманого наразі нічого не загрожує.

За фактами замаху на вбивство священнослужителя та посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочате кримінальне провадження.

Првоохоронці встановили, що зловмиснику 47 років. Раніше проблем із законом він не мав. Чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

За даними церковників, невідомий чоловік зайшов у храм Покрова Божої Матері і почав усе перевертати. Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і порізав священнику горло.

 

В УПЦ МП повідомляють, що свящщенника прооперували, він знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

Теми: Вінницяцерквакримінал
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