Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навчання російських і білоруських військ вкотре продовжили

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 14:04
ілюстративне фото Міноборони РБ

Навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Джерело: телеграм-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Деталі: Проєкт посилається на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Зазначається, що 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, були без вихідних: "Осиповицький" і "Доманове".

 

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах із 2 січня наразі має такий вигляд:

◾227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 07.01;

◾Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

ВІДЕО ДНЯ

◾Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

◾Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.01;

◾212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 06.01;

◾230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 07.01;

◾174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 08.01;

◾Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

За даними моніторингової групи, загальна кількість продовжень спільних навчань складає вже 36 тижнів.

Теми: БілорусьРосіяарміявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

За обстріли цивільних об’єктів СБУ оголосила підозри двом командувачам РФ

Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська

Біля Чулаківки окупанти втратили 500 осіб загиблими і пораненими – Генштаб

РФ намагається перекласти відповідальність за знищення окупантів у Макіївці на "ДНР" – ISW

оновлено о 02:00Краматорськ під ударом окупантів – мер

Зеленський: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, проголосив "рік миру"
Лукашенко дозволив собі довіку лишатись у парламенті Білорусі – як Путін
Зміна тактики ракетних обстрілів, “вагнерівці” кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень
Останні новини
11:34
На Житомирській митниці виявили товари з РФ на 1,5 млн
11:34
ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії, які працюють у Росії – Politico
11:32
На початку 2023-го над Землею пролетить комета, яку останній раз могли спостерігати неандертальці
11:16
Бельгія перевірятиме стічні води на авіалайнерах з Китаю, де знову поширюється ковід
11:08
Україна хоче стати асоційованим членом ОЕСР цьогоріч
10:44
За обстріли цивільних об’єктів СБУ оголосила підозри двом командувачам РФ
10:40
Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня
10:33
Варшава назвала брехнею пропаганду РФ про "польських найманців" в Україні
10:31
За добу 2 січня РФ обстріляла 9 областей, на Херсонщині загинули мирні мешканці - ОВА
10:08
Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська
Усі новини...