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Навчання російських і білоруських військ вкотре продовжили

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 13:04
Навчання російських і білоруських військ вкотре продовжили
ілюстративне фото Міноборони РБ

Навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Джерело: телеграм-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Деталі: Проєкт посилається на графік проведення навчань на білоруських полігонах.

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Зазначається, що 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, були без вихідних: "Осиповицький" і "Доманове".

 

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах із 2 січня наразі має такий вигляд:

◾227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 07.01;

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◾Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

◾Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

◾Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.01;

◾212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 06.01;

◾230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 07.01;

◾174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 08.01;

◾Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

За даними моніторингової групи, загальна кількість продовжень спільних навчань складає вже 36 тижнів.

Теми: БілорусьРосіяарміявійна
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