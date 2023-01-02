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В окупованому Бердянську заявляють, що збили саморобний безпілотник

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 13:15
В окупованому Бердянську заявляють, що збили саморобний безпілотник
Дим над Бердянськом, фото з Telegram-каналу Бердянськ Сьогодні

Окупаційна влада заявляє, що в захопленому Бердянську Запорізької області російські засоби протиповітряної оборони знищили безпілотник.

Джерело: колаборант росіян Володимир Рогов, якого поставлено керувати окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області

Пряма мова: "Офіційна інформація щодо вибуху в Бердянську. Розрахунком ППО ЗС РФ за 35 км на північ від міста був помічений і знищений розвідувальний БЛА кустарного виробництва. Жертв і руйнувань немає".

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Деталі: Перед тим у Telegram-каналах ходила інформація про вибухи в окупованому Бердянську: звук чули в усьому місті, а в районі аеропорту бачили дим.

Теми: Запорізька областьБердянськбезпілотникивійна
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