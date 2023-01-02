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Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку – посол

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 13:29
Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку – посол
Володимир Путін. фото Getty Images

Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що західні спроби зберегти обличчя президенту РФ лише остаточно доб'ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю PAP.

На думку Щерського, ключовим питанням для того, як пройде новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов.

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"Для змісту миру найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм?

Бо якби це сталося, то це відкрило би шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни - позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", - переконаний Щерський.

Якщо, за його словами, візьме гору варіант "наведення порядку" і збереження обличчя Путіна, це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії. 

Прем’єрка Естонії зауважила, що передчасно починати з Росією переговори про мир небезпечно, і не лише для України. 

Теми: ПутінвійнасвітООН
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