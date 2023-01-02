В Україні на вихідні прогнозують різке похолодання

У найближчі дні в Україні утримається тепла погода, без опадів, 5 січня вночі прогнозують мокрий сніг, а 7 січня похолоднішає до -8-10°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 3 січня а в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вночі 3-8° тепла, вдень +7+12°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

4 та 5 січня ночі +3°+1°, вдень +4°+6°. 4 січня без опадів, 5 січня вночі прогнозують мокрий сніг, вдень – дощ.

6 січня вночі очікується невеликий сніг -2°-4°, вдень без істотних опадів, -4°-2°.

7 січня прогнозують суттєве похолодання: вночі -8°-10°, без опадів, вдень -8°-6° та по всій території України сніг.