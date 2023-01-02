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В Україні на вихідні прогнозують різке похолодання

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 15:05
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні утримається тепла погода, без опадів, 5 січня вночі прогнозують мокрий сніг, а 7 січня похолоднішає до -8-10°.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 3 січня а в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці у східних та більшості центральних областей місцями туман. Вночі 3-8° тепла, вдень +7+12°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

4 та 5 січня ночі +3°+1°, вдень +4°+6°. 4 січня без опадів, 5 січня вночі прогнозують мокрий сніг, вдень – дощ.

6 січня вночі очікується невеликий сніг -2°-4°, вдень без істотних опадів,  -4°-2°. 

 

7 січня прогнозують суттєве похолодання: вночі -8°-10°, без опадів, вдень -8°-6° та по всій території України сніг.

 

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Теми: погода
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