Гауляйтер Севастополя вивіз сім'ю та майно на Кіпр – ЦНС

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Джерело: сайт Сил спецоперацій "Центр національного спротиву"

Деталі: Також гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

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"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру", - заначають у ЦНС.

Загалом, за даними розвідки, вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда".

Так, на тимчасово окупованій території зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі, повідомляє ЦНС.