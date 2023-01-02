Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гауляйтер Севастополя вивіз сім'ю та майно на Кіпр – ЦНС

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 15:09
Михайло Развожаєв. фото з Вікіпедії

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Джерело: сайт Сил спецоперацій "Центр національного спротиву"

Деталі: Також гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру", - заначають у ЦНС.

Загалом, за даними розвідки, вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда".

Так, на тимчасово окупованій території зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі, повідомляє ЦНС.

Теми: СевастопольокупаціяКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Завдяки теплій погоді вся Україна до обіду зі світлом – Укренерго

Трагічно загинув відомий гонщик Кен Блок

ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії, які працюють у Росії – Politico

За обстріли цивільних об’єктів СБУ оголосила підозри двом командувачам РФ

Говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський зарано – Сили оборони півдня

Французькі журналісти потрапили під ракетний удар під час прямого включення з Краматорська

Усі новини...
Севастополь
Над Севастополем пролунав вибух: окупанти кажуть, збили безпілотник
У Криму пролунали вибухи: окупаційна влада каже про атаку безпілотників
"Атака дронів" на Чорноморський флот РФ: опубліковані перші супутникові знімки
Останні новини
12:34
На орбіту Землі виведуть наносупутник, який створили українські науковці
12:34
У МЗС Польщі заявили, що пост про Бандеру з Twitter Ради зник після дзвінка Моравецького
12:20
Росія готує нові наступальні дії: можуть піти з півночі чи сходу – ГУР
12:18
фото, відеоЗ'явилися знімки зруйнованої російським ударом Льодової арени у Дружківці
12:13
Промислові гіганти, порти, землі і ліси під одним дахом: в Україні можуть створити суверенний фонд
12:07
У Босфорі знову зростає черга суден до українських портів через затримки російської сторони
11:55
Завдяки теплій погоді вся Україна до обіду зі світлом – Укренерго
11:47
Трагічно загинув відомий гонщик Кен Блок
11:34
фото На Житомирській митниці виявили товари з РФ на 1,5 млн
11:34
ЄС незадоволений рішенням України карати фармкомпанії, які працюють у Росії – Politico
Усі новини...