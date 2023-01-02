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У Німеччині досі підтримують прямі контакти з Путіним, але не вірять у його готовність до миру

"Європейська правда"Понеділок, 2 січня 2023, 16:50

Німецький федеральний уряд продовжує підтримувати прямі контакти з президентом Росії Владіміром Путіним та іншими російськими посадовцями, та вважають, що Москва не налаштована всерйоз на досягнення справедливого миру.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", заявили представники Берліна на брифінгу для журналістів у понеділок.

"Канцлер і деякі інші політики в ЄС мають прямий контакт із президентом Путіним. Звісно, є контакти й на інших рівнях", – сказала представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн.

Своєю чергою речник міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер зауважив, що з боку РФ серйозних пропозицій щодо мирних переговорів немає. Це підтверджується зокрема "жорстокою кампанією" з бомбардування українських міст останніми днями.

"Такі дії Росії говорять самі за себе", – підкреслив Вагнер, додавши, що умови майбутніх переговорів має визначати Україна, а Берлін підтримуватиме Київ, який бореться не лише за своє виживання, а й за цінності та мирний порядок у Європі.

Нагадаємо, у традиційному зверненні з нагоди Різдва президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав співгромадян продовжувати виявляти солідарність із Україною й побажав їй справедливого миру.

А німецький канцлер Олаф Шольц у новорічному зверненні заявив, що Путін веде "імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи", і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

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Теми: НімеччинаПутін
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