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Залужний підбив підсумки 2022 року: Звільнено 40% окупованих з лютого територій

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 17:43
Фото з Telegram Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що упродовж 2022 року ЗСУ знищили понад 100 тисяч російських загарбників, звільнили 40% окупованих під час повномасштабного вторгнення територій та знищили майже 42 тисячі російських вибухонебезпечних предметів.  

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Деякі підсумки трагічного і героїчного 2022 року. Року, що назавжди змінив нас, наше сьогодення і майбутнє. Року, який увійшов у світову історію. Під іменем України та її Збройних Сил".

Деталі: Першим пунктом Залужний вказав те, що ЗСУ звільнили 40% окупованих під час повномасштабного вторгнення територій і 28% всіх окупованих Росією територій.

Другим – те, що захисники знищили понад 100 тисяч загарбників, десятки тисяч одиниць російської військової техніки та майже 1,9 тисячі повітряних цілей ворога.

За словами Залужного, підготовка ЗСУ наразі проходить у 17 країнах Європи. Загалом завдяки державам-партнерам вдалося підготувати понад 20 тисяч воїнів.

З районів ведення бойових дій евакуювали у 2022 році понад 600 тисяч осіб та завезли понад 2 мільйони тонн гуманітарних вантажів.

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Україна отримувала зброю, боєприпаси та матеріальні засоби від держав-партнерів. Понад тисячу поранених військовослужбовців відправили на лікування та реабілітацію закордон.

Піротехніки та сапери обстежили тисячі км на наявність мін та снарядів і знищили майже 42 тисячі небезпечних предметів.   

Майже 29 тисяч військовослужбовців отримали державні нагороди, зокрема, 160 з них – звання "Герой України".

"Щодня ЗСУ б’ються не тільки за Україну, аде й за близьку нам по духу Європу, за збереження миру, безпеки і свободи у всьому світі. І ми обов’язково переможемо", – підсумував Залужний.  

Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
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